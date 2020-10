Nuova Farmacia comunale a Feletto Umberto (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dal 2 novembre 2020 sarà aperta al pubblico la Nuova Farmacia comunale di Feletto Umberto, con sede in Via E. Fermi n° 100. Sarà possibile accedere con i seguenti orari: da lunedì a venerdì 8.00 – 13.30 / 15.30 – 19.30sabato orario continuato 9.30 – 17.30 Gentili concittadine e concittadini,sono felice di comunicarvi cha la rete di salute del nostro Comune si rafforza in questi giorni con un ulteriore servizio: apriamo una Nuova Farmacia di proprietà comunale con sede in via Fermi a Feletto.Questa opportunità, che come Amministrazione comunale abbiamo deciso di cogliere e di gestire direttamente, si aggiunge alla già significativa presenza di ... Leggi su udine20 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dal 2 novembre 2020 sarà aperta al pubblico ladi, con sede in Via E. Fermi n° 100. Sarà possibile accedere con i seguenti orari: da lunedì a venerdì 8.00 – 13.30 / 15.30 – 19.30sabato orario continuato 9.30 – 17.30 Gentili concittadine e concittadini,sono felice di comunicarvi cha la rete di salute del nostro Comune si rafforza in questi giorni con un ulteriore servizio: apriamo unadi proprietàcon sede in via Fermi a.Questa opportunità, che come Amministrazioneabbiamo deciso di cogliere e di gestire direttamente, si aggiunge alla già significativa presenza di ...

