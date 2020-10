Nuova Farmacia comunale a Feletto Umberto (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dal 2 novembre 2020 sarà aperta al pubblico la Nuova Farmacia comunale di Feletto Umberto, con sede in Via E. Fermi n° 100. Sarà possibile accedere con i seguenti orari: da lunedì a venerdì 8.00 – 13.30 / 15.30 – 19.30sabato orario continuato 9.30 – 17.30 Gentili concittadine e concittadini,sono felice di comunicarvi cha la rete di salute del nostro Comune si rafforza in questi giorni con un ulteriore servizio: apriamo una Nuova Farmacia di proprietà comunale con sede in via Fermi a Feletto.Questa opportunità, che come Amministrazione comunale abbiamo deciso di cogliere e di gestire direttamente, si aggiunge alla già significativa presenza di ... Leggi su udine20 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dal 2 novembre 2020 sarà aperta al pubblico ladi, con sede in Via E. Fermi n° 100. Sarà possibile accedere con i seguenti orari: da lunedì a venerdì 8.00 – 13.30 / 15.30 – 19.30sabato orario continuato 9.30 – 17.30 Gentili concittadine e concittadini,sono felice di comunicarvi cha la rete di salute del nostro Comune si rafforza in questi giorni con un ulteriore servizio: apriamo unadi proprietàcon sede in via Fermi a.Questa opportunità, che come Amministrazioneabbiamo deciso di cogliere e di gestire direttamente, si aggiunge alla già significativa presenza di ...

Antonio91360 : Allora.... giù alla farmacia dove ho fatto tirocinio è arrivata una nuova farmacista appena laureata. Abbiamo subit… - mrlavoro : Nuova offerta di #lavoro Promoter canale farmacia novembre Villaputzu (CA) Maggiori dettagli qui:… - vivodiboh : Mia madre: “visto che sei in paranoia vatti a comprare lo shampoo” Uscire per andare in farmacia e la nuova cura i… - CrookedWave : La farmacia territoriale di Cagliari da per esauriti i vaccini anti-influenzale ed anti pneumococco. Data nuova dis… - itschiarayo : Quando mi sono iscritta a farmacia non pensavo di andare a studiare una nuova lingua -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova Farmacia Nuova Farmacia comunale a Feletto Umberto Udine20 2020 Le farmacie di turno di venerdì 30 ottobre

Ecco le farmacie di turno lungo il territorio oggi, venerdì 30 ottobre 2020 ACQUAVIVA PICENA Farmacia Strozzieri Via Leopardi, 126 Tel. 0735.764015 ASCOLI PICENO Farmacia Loffreda Corso Trento e Tries ...

Vaccino antinfluenzale. In Lombardia dosi “sufficienti per la copertura del 75% degli over 65, fragili e categorie a rischio”

Per le altre categorie, "è stata pubblicata una nuova gara". La Regione ha segnalato che nelle ... e non erano disponibili dosi per le farmacie italiane. Per risolvere tale problema, il 14 settembre ...

Ecco le farmacie di turno lungo il territorio oggi, venerdì 30 ottobre 2020 ACQUAVIVA PICENA Farmacia Strozzieri Via Leopardi, 126 Tel. 0735.764015 ASCOLI PICENO Farmacia Loffreda Corso Trento e Tries ...Per le altre categorie, "è stata pubblicata una nuova gara". La Regione ha segnalato che nelle ... e non erano disponibili dosi per le farmacie italiane. Per risolvere tale problema, il 14 settembre ...