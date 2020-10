Novello batte Beaujolais nouveau | 3 | 5 milioni di bottiglie per la vendemmia 2020

Leggi su winemag

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Arriva sul mercato il vino, con circa 3,5diottenute dallache ha sancito il primato mondiale italiano e la vittoria nella sfida con la Francia del. Il permesso di stapparlo scatta in Italia il 30 ottobre, in pieno coprifuoco anti Coronavirus. Ilè il vino che sancisce da sempre l’avvio delle visite nelle cantine e delle iniziative di promozione del mondo delle vigne e delleMade in Italy. Un settore che vale complessivamente 11 miliardi di euro, che quest’anno rischia di essere pesantemente penalizzato dalle misure dell’ultimo Dpcm: vietate infatti sagre e fiere, rassegne e incontri, oltre all’attività della ...