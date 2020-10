Non vuole chiudere, è disperato: da tre giorni è nel suo bar senza mangiare (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un barista ha deciso di non piegarsi al nuovo Dpcm emanato da Conte e di mettere in atto una protesta a dir poco clamorosa Fonte Facebook – IovivodentroLe nuove rigide disposizioni previste dal Dpcm emanato da Conte ha provocato diverse reazioni negative, in particolar modo da parte dei commercianti. Con queste nuove chiusure parziali o totali alcuni sono sull’orlo del fallimento e per questo hanno deciso di farsi sentire anche con modalità piuttosto estreme. Su questa scia c’è Andrea Spadoni, che ormai da alcuni giorni dorme nel suo cocktail bar di Rieti. Una volta abbassata la serranda alle ore 18:00 si chiude all’interno del locale praticando anche lo sciopero della fame. In questi mesi ha avuto delle ingenti perdite, addirittura del 50% e con la chiusura anticipata è sempre più vicino alla ... Leggi su chenews (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un barista ha deciso di non piegarsi al nuovo Dpcm emanato da Conte e di mettere in atto una protesta a dir poco clamorosa Fonte Facebook – IovivodentroLe nuove rigide disposizioni previste dal Dpcm emanato da Conte ha provocato diverse reazioni negative, in particolar modo da parte dei commercianti. Con queste nuove chiusure parziali o totali alcuni sono sull’orlo del fallimento e per questo hanno deciso di farsi sentire anche con modalità piuttosto estreme. Su questa scia c’è Andrea Spadoni, che ormai da alcunidorme nel suo cocktail bar di Rieti. Una volta abbassata la serranda alle ore 18:00 si chiude all’interno del locale praticando anche lo sciopero della fame. In questi mesi ha avuto delle ingenti perdite, addirittura del 50% e con la chiusura anticipata è sempre più vicino alla ...

virginiaraggi : Cassonetti rovesciati e incendiati, lancio bottiglie e bombe carta, scontri con forze ordine. Guerriglia tra strade… - sscnapoli : ?? | #Gattuso “Già sappiamo come affronteremo la partita domani. Ci vuole una buona prestazione ma non solo a livell… - LegaSalvini : Questo governo non ci ha mai ascoltato e ha fallito. E ora vuole dare alle opposizioni la responsabilità della situ… - armoniaecaos_ : Io non la metterei mai nella vita però boh magari qualcuno la vuole - ChezLudo : RT @jeperego: Angela #Merkel nel suo discorso al #Bundestag in un'aula eccitata: 'La libertà non è poter fare quello che si vuole. La liber… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vuole Gazzetta – Gattuso avverte la squadra, non vuole un’altra sconfitta Napolipiu.com 'Open! Studi aperti', si fa tutto online: rassegna architetti a prova di pandemia

Questo è naturalmente un anno particolare, ma non volevamo rinunciare alla manifestazione. Per noi ha un valore sociale enorme perché avvicina le persone al nostro lavoro. Abbiamo dunque deciso di con ...

Cresce la voglia di risparmio degli italiani, caccia agli investimenti sicuri

Secondo l'ultima indagine di Acri-Ipsos, aumenta il numero di chi risparmia anche per “sentirsi al riparo da imprevisti”. In rialzo la quota di chi preferisce strumenti sicuri ...

Questo è naturalmente un anno particolare, ma non volevamo rinunciare alla manifestazione. Per noi ha un valore sociale enorme perché avvicina le persone al nostro lavoro. Abbiamo dunque deciso di con ...Secondo l'ultima indagine di Acri-Ipsos, aumenta il numero di chi risparmia anche per “sentirsi al riparo da imprevisti”. In rialzo la quota di chi preferisce strumenti sicuri ...