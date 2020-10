“Non siete Zlatan, non sfidate il virus”. Ibrahimovic testimonial della Regione Lombardia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ibrahimovic testimonial della Regione Lombardia contro il Covid-19: “Tu non sei Zlatan, non sfidare il virus”. MILANO – Zlatan Ibrahimovic testimonial della Regione Lombardia contro il Covid-19. Per cercare di far rispettare le misure dai cittadini, l’esecutivo di Fontana ha deciso di affidarsi allo svedese. “Il virus mi ha sfidato e io ho vinto – dice l’attaccante del Milan nel video – ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus. Usa la testa, rispetta le regole, distanziamento e mascherina, sempre. Vinciamo noi“. Ibrahimovic e il coronavirus La positività di Zlatan ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 ottobre 2020)contro il Covid-19: “Tu non sei, non sfidare il virus”. MILANO –contro il Covid-19. Per cercare di far rispettare le misure dai cittadini, l’esecutivo di Fontana ha deciso di affidarsi allo svedese. “Il virus mi ha sfidato e io ho vinto – dice l’attaccante del Milan nel video – ma tu non sei, non sfidare il virus. Usa la testa, rispetta le regole, distanziamento e mascherina, sempre. Vinciamo noi“.e il coronavirus La positività di...

