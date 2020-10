“Non siete Zlatan, non sfidate il virus”: Ibrahimovic contro il Covid-19. Il video (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Il virus mi ha sfidato e io ho vinto, ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus. Usa la testa, rispetta le regole: distanziamento e mascherina sempre. Vinciamo noi”. Così l’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, in un video pubblicato sui suoi profili social. Il video è stato girato sul Belvedere di Palazzo Lombardia ed è una collaborazione con la Regione. “Ricorda di indossare la mascherina, mantieni le distanze e proteggi chi ti sta vicino, sempre. Vinciamo noi”, è il messaggio affidato al testo che accompagna le immagini. Il calciatore era risultato positivo al Covid il 24 settembre ed era guarito il 9 ottobre, terminando la quarantena. L'articolo “Non siete Zlatan, non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Il virus mi ha sfidato e io ho vinto, ma tu non sei, non sfidare il virus. Usa la testa, rispetta le regole: distanziamento e mascherina sempre. Vinciamo noi”. Così l’attaccante del Milan,, in unpubblicato sui suoi profili social. Ilè stato girato sul Belvedere di Palazzo Lombardia ed è una collaborazione con la Regione. “Ricorda di indossare la mascherina, mantieni le distanze e proteggi chi ti sta vicino, sempre. Vinciamo noi”, è il messaggio affidato al testo che accompagna le immagini. Il calciatore era risultato positivo alil 24 settembre ed era guarito il 9 ottobre, terminando la quarantena. L'articolo “Non, non ...

Corriere : L’appello di Ibra: «Non siete Zlatan, non sfidate il virus. Rispettate le regole sempre» - borghi_claudio : @ItaNazionalista @emilio638 Il Tar a volte è veloce ma se non altro avrebbe l'utilità di far capire come funziona a… - HuffPostItalia : Coronavirus, il monito di Ibrahimovic: 'Non lo sfidate, non siete Zlatan' - IsabellaSerene : @andrea_cioffi È lei con il suo partito che avete voluto solo le poltrone e non avete fatto niente siete una vergogna - l4ndito : potete essere d'accordo o non con toto sul fatto che si meriti un posto in f1 perché quelle sono opinioni personali… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non siete Terzo settore, il ministero agli enti: «Per cambiare gli statuti c’è tempo» Buone Notizie