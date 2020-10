"Non me la sento, mi scuso". Una Maglie mai vista prima in tv: la reazione impensabile alle immagini delle proteste | Video (Di giovedì 29 ottobre 2020) "Non me la sento, mi scuso". Maria Giovanna Maglie, in collegamento con Stasera Italia su Rete Quattro, difende chi scende in piazza. La giornalista tiene a precisare alla conduttrice Barbara Palombelli che "sì ci saranno volenti e infiltrazioni da dover punire, ma non riesco e non posso condannare la gente che a questo punto è scesa in piazza a protestare". La Maglie non vuole in alcun modo "incitare", ma fino ad ora gli italiani sono stati "corretti", "rispettosi". Poi con l'arrivo della seconda ondata i cittadini sono esplosi: "Lo scatto sono stati per i monopattini e i banchi a rotelle, non sono stati fatti i presidi nei territori, sappiamo che ci sono state cose che non sono state fatte". Insomma, la giornalista delinea "un fallimento di chi ha governato" e la piazza ne ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) "Non me la, mi". Maria Giovanna, in collegamento con Stasera Italia su Rete Quattro, difende chi scende in piazza. La giornalista tiene a precisare alla conduttrice Barbara Palombelli che "sì ci saranno volenti e infiltrazioni da dover punire, ma non riesco e non posso condannare la gente che a questo punto è scesa in piazza a protestare". Lanon vuole in alcun modo "incitare", ma fino ad ora gli italiani sono stati "corretti", "rispettosi". Poi con l'arrivo della seconda ondata i cittadini sono esplosi: "Lo scatto sono stati per i monopattini e i banchi a rotelle, non sono stati fatti i presidi nei territori, sappiamo che ci sono state cose che non sono state fatte". Insomma, la giornalista delinea "un fallimento di chi ha governato" e la piazza ne ...

stanzaselvaggia : L’assessore alla sanità Giulio Gallera su Instagram comunica così l’assunzione di infermieri: “Non starmi vicino di… - Antonio_Tajani : La disperazione dei titolari di questa pizzeria ad #Avellino la sento nel mio cuore. Ci stiamo battendo per sostene… - ladyonorato : Da quello che sento e vedo, la maggior parte delle proteste non è affatto violenta, tanto che le FFOO hanno un atte… - ultetae : nik ce la faccio ????????? vorrei che soarisse qualsiasi cosa ??? voglio stare bene voglio essere felice mi sento… - loujshuvg : RT @magicawaitsforu: Pierpaolo: Enock siamo in nero. Enock: chi è nero? Pierpaolo: siamo in nero. Enock: ma chi? Francesco: nooo non chi è… -