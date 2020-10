Non dite a Brunetta che al Senato Forza Italia ha votato no al Mes... (Di giovedì 29 ottobre 2020) Non raccontatelo a Renato Brunetta, ma al Senato Forza Italia ha votato no al Mes. Il “SalvaStati” tanto agognato ha ricevuto pure la bocciatura azzurra per quel diavoletto del capogruppo leghista Massimiliano Romeo. Questi ha approfittato della discussione della relazione del governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea. E ha presentato un emendamento abbastanza denso di contenuti alla risoluzione di maggioranza, che è stato respinto dall'aula. La cosa curiosa era in una riga molto chiara: “Impegna il governo a non attingere ai fondi del meccanismo europeo di stabilità (Mes)”. L'emendamento ovviamente non ha avuto i voti della maggioranza, ma quelli di tutta l'opposizione, Forza ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Non raccontatelo a Renato, ma alhano al Mes. Il “SalvaStati” tanto agognato ha ricevuto pure la bocciatura azzurra per quel diavoletto del capogruppo leghista Massimiliano Romeo. Questi ha approfittato della discussione della relazione del governo sulla partecipazione dell'all'Unione Europea. E ha presentato un emendamento abbastanza denso di contenuti alla risoluzione di maggioranza, che è stato respinto dall'aula. La cosa curiosa era in una riga molto chiara: “Impegna il governo a non attingere ai fondi del meccanismo europeo di stabilità (Mes)”. L'emendamento ovviamente non ha avuto i voti della maggioranza, ma quelli di tutta l'opposizione,...

borghi_claudio : Eccallà. Non dite che non vi avevo avvisato. - paoloroversi : Palestre e ristoranti chiusi, forse anche le scuole ma gli impianti sciistici aprono e la gente si accalca e fa la… - danieleviotti : Premesso che si poteva fare di più e meglio; che sono da ascoltare non solo proposte e critiche ma anche proteste;… - marrvnn : Ma quando dite queste cose non capisco se effettivamente ci fate oppure avete tipo 10 anni, no perché a volte siete… - larryshipperr28 : +ma se lo seguite e gli volete bene quanto dite allora evitate di sputare odio sulla gente, perché questa è incoere… -

Ultime Notizie dalla rete : Non dite Non dite a Brunetta che al Senato Forza Italia ha votato no al Mes... Il Tempo IronFX lancia la nuova scuola di trading

/PRNewswire/ -- Il principale broker di trading online, IronFX, ha lanciato la IronFX Trading School, una pagina formativa dedicata al trading online ...

Artigiani del XXI secolo: perché settori antichi centinaia d’anni stanno adottando le tecnologie più moderne

Da centinaia, se non migliaia, di anni, il settore dell’artigianato crea prodotti da sempre usati, amati e apprezzati da tutti. Dalle lavorazioni tessili che danno vita ai manufatti che indossiamo o u ...

/PRNewswire/ -- Il principale broker di trading online, IronFX, ha lanciato la IronFX Trading School, una pagina formativa dedicata al trading online ...Da centinaia, se non migliaia, di anni, il settore dell’artigianato crea prodotti da sempre usati, amati e apprezzati da tutti. Dalle lavorazioni tessili che danno vita ai manufatti che indossiamo o u ...