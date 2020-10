“No al nuovo Dpcm”. Infiamma la protesta dei cittadini contro il coprifuoco (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott – Prosegue la protesta di piazza contro il coprifuoco alle 18 e le restrizioni del Dpcm che mettono in ginocchio ristoratori, commercianti, imprenditori, partite Iva, tassisti, autisti di Ncc, e limitano la libertà dei cittadini. Anche ieri, dopo le piazze e le strade affollate dalle proteste dei giorni scorsi, in numerose città si sono svolte manifestazioni contro il governo giallofucsia. I cittadini sono scesi in piazza spontaneamente, senza partiti e sigle politiche. Da Pordenone a Lecce, tantissimi italiani sono scesi nelle strade per dire no ai divieti e alle restrizioni imposte dal premier Giuseppe Conte. In piazza anche le Mascherine tricolori “La vera emergenza è questo governo” è lo slogan che compare sugli striscioni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott – Prosegue ladi piazzailalle 18 e le restrizioni del Dpcm che mettono in ginocchio ristoratori, commercianti, imprenditori, partite Iva, tassisti, autisti di Ncc, e limitano la libertà dei. Anche ieri, dopo le piazze e le strade affollate dalle proteste dei giorni scorsi, in numerose città si sono svolte manifestazioniil governo giallofucsia. Isono scesi in piazza spontaneamente, senza partiti e sigle politiche. Da Pordenone a Lecce, tantissimi italiani sono scesi nelle strade per dire no ai divieti e alle restrizioni imposte dal premier Giuseppe Conte. In piazza anche le Mascherine tricolori “La vera emergenza è questo governo” è lo slogan che compare sugli striscioni ...

