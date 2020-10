Nizza: vescovi, cristiani non siano bersaglio da abbattere (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 29 OTT - La Conferenza episcopale di Francia ha condannato come atto "indicibile" l'attacco che ha provocato tre morti nella basilica di Notre-Dame a Nizza e ha sottolineato che "i ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 29 OTT - La Conferenza episcopale di Francia ha condannato come atto "indicibile" l'attacco che ha provocato tre morti nella basilica di Notre-Dame ae ha sottolineato che "i ...

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - La Conferenza episcopale di Francia ha condannato come atto "indicibile" l'attacco che ha provocato tre morti nella basilica di Notre-Dame a Nizza e ha sottolineato ...

