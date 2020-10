Nizza | Meloni | governo chiarisca su provenienza attentatore

(Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 29 OTT - "Fratelli d'Italia chiede aldi chiarire quanto riportato dal deputato francese Eric Ciotti, secondo il quale l'disarebbe un tunisino arrivato in ...

" Fratelli d'Italia chiede al Governo di chiarire quanto riportato dal deputato francese Eric Ciotti, secondo cui l'attentatore di ...Non risparmia le accuse a Conte e ai suoi minitri neanche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Per Meloni il governo "deve chiarire come sia stato possibile una cosa del genere. Se questa ...