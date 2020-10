Nizza: l’attentatore islamico sarebbe sbarcato a Lampedusa (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'Italia, ventre molle dell'Europa, accoglie e lascia passare anche i terroristi assassini. Lo dice sostanzialmente un parlamentare francese, indicando Lampedusa come approde dell'ultimo attentatore Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'Italia, ventre molle dell'Europa, accoglie e lascia passare anche i terroristi assassini. Lo dice sostanzialmente un parlamentare francese, indicandocome approde dell'ultimo attentatore

borghi_claudio : Perfetto. A quanto pare l'attentatore di #Nizza è arrivato da Lampedusa. Perfetto. Avanti così. Più navi da crocier… - TgLa7 : Francia, attentato a Nizza, polizia: decapitata una donna, non un uomo. L'attentatore, arrestato, è stato ferito. N… - Tg1Raiofficial : 3 attentati in Francia, quasi contemporanei. Il più grave a #Nizza. 3 persone uccise in chiesa, una decapitata. L'a… - anpellizzari : Nizza, chi è l’attentatore di Notre Dame. «È sbarcato a Lampedusa» @corriere - AndreaLisi15 : RT @borghi_claudio: Perfetto. A quanto pare l'attentatore di #Nizza è arrivato da Lampedusa. Perfetto. Avanti così. Più navi da crociera. P… -

Ultime Notizie dalla rete : Nizza l’attentatore HTTP/1.1 Server Too Busy