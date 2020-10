Nizza: la Turchia condanna 'con forza' l'attacco (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - ISTANBUL, 29 OTT - La Turchia condanna "con forza" l'attentato di oggi a Nizza. "Nessun motivo può giustificare l'uccisione di una persona né la violenza. È evidente che chi orgaNizza un tale ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - ISTANBUL, 29 OTT - La"con" l'attentato di oggi a. "Nessun motivo può giustificare l'uccisione di una persona né la violenza. È evidente che chi orgaun tale ...

ravanin58 : RT @christianrocca: La sfida tra Macron e Erdogan su laicità e Islam è la grande battaglia del nostro tempo #Nizza - ematr_86 : #Nice #Nizza ora #Erdogan condanna i fatti terroristici in Francia dopo che è stato provocatore fino a prendere pie… - mazzi8fili : Ciò che è successo a #Nizza, #Avignone e #Gedda è la conseguenza del terrorismo e dell’odio di Erdogan nei confront… - carloscatozza : Dopo #Nizza parta isolamento della #Turchia di Erdogan dalla Comunita’ mondiale - giannileft : Non so come ancora non si isoli completamente la Turchia,Erdogan sta giocando sporco con la Francia,lo ha sempre fa… -