GrimoldiPaolo : Siamo giunti alle decapitazioni multiple degli 'infedeli' dentro la cattedrale di Nizza!! Gli allarmi di #LePen e d… - emobranco : RT @4everAnnina: È singolare come gli sgozzatori #islamici siano tanto irriconoscenti al @pdnetwork, al @Mov5Stelle e alla #sinistra europe… - AmbaAradam : RT @CaioGCM: #Francia chiuderà i confini con l'Italia e avremo un #lockdown migratorio interno. Fanno bene, dopo i fatti di #Nizza. Governo… - rrico_e : RT @DavelloStefano: L’attentato di #Nizza, avvenuto nella cattedrale di #NotreDame in #Francia è stato commesso da un soggetto arrivato a s… - Max79863712 : RT @SecolodItalia1: Nizza, la sinistra trasforma l’Italia nella “rotta del terrore”. E c’è pure chi dice che va bene così -

Ultime Notizie dalla rete : Nizza sinistra

ilGiornale.it

Le campane che oggi hanno suonato a morto in tutta la Francia nell’ora, le 15, in cui morì Gesù sulla croce. C’è una risonanza ...BARI - "Il killer di Nizza, come riferiscono alcune agenzie in contatto con ... con buona pace e sentimento dei buonisti di sinistra. È già successo in passato e lo abbiamo denunciato all'epoca con ...