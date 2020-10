Nizza, indignarsi non basta più. Anche perché il vessillo dell’Islam è nelle mani di Erdogan (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tre morti, tra cui due donne, una delle quali decapitata. È il bilancio ancora provvisorio dell’attentato consumato questa mattina nella basilica di Notre-Dame a Nizza. Poche ore dopo, a Gedda, in Arabia Saudita, una guarda in servizio presso il consolato francese è stata accoltellata. Per fortuna non rischia la vita. Che cosa dire che il nostro stupore di gente civile non abbia già detto. Certo, ci sentiamo tutti francesi. Ma l’abbiamo detto solo una settimana fa, quando il rasoio del fanatico di turno ha mozzato la testa di un giovane professore. Il boia islamista non aveva gradito che avesse scelto la strage di giornalisti nella redazione del Charlie Hebdo per spiegare la libertà d’espressione ai suoi studenti. Già, la strage. Era il gennaio del 2015. Anche allora – ricordate? ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tre morti, tra cui due donne, una delle quali decapitata. È il bilancio ancora provvisorio dell’attentato consumato questa mattina nella basilica di Notre-Dame a. Poche ore dopo, a Gedda, in Arabia Saudita, una guarda in servizio presso il consolato francese è stata accoltellata. Per fortuna non rischia la vita. Che cosa dire che il nostro stupore di gente civile non abbia già detto. Certo, ci sentiamo tutti francesi. Ma l’abbiamo detto solo una settimana fa, quando il rasoio del fanatico di turno ha mozzato la testa di un giovane professore. Il boia islamista non aveva gradito che avesse scelto la strage di giornalisti nella redazione del Charlie Hebdo per spiegare la libertà d’espressione ai suoi studenti. Già, la strage. Era il gennaio del 2015.allora – ricordate? ...

