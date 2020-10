Nizza: il killer è arrivato dall’Italia, non è il primo caso (Di giovedì 29 ottobre 2020) Brahim Aoussaoui, il killer di 21 anni che ha colpito oggi nella chiesa di Nizza è sbarcato a Lampedusa assieme ad altri migranti e si è poi trasferito dall’Italia alla Francia. Sbarcato sull’isola italica il 20 settembre scorso, ha trascorso un periodo di quarantena sul posto, poi è stato trasferito presso un centro di accoglienza per migranti a Bari il 9 ottobre. Le prime tappe nel nostro continente dell’assalitore sono state ricostruite dagli investigatori e confermate da fonti degli apparati di sicurezza. Gli 007 transalpini, con la collaborazione delle autorità italiane, stanno cercando di ricostruire i movimenti di Aoussaoui, che dopo la registrazione a Lampedusa e il trasferimento al centro pugliese, è riuscito a lasciarlo sfuggendo al controllo delle autorità. Attentati a ... Leggi su blogo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Brahim Aoussaoui, ildi 21 anni che ha colpito oggi nella chiesa diè sbarcato a Lampedusa assieme ad altri migranti e si è poi trasferito dall’Italia alla Francia. Sbarcato sull’isola italica il 20 settembre scorso, ha trascorso un periodo di quarantena sul posto, poi è stato trasferito presso un centro di accoglienza per migranti a Bari il 9 ottobre. Le prime tappe nel nostro continente dell’assalitore sono state ricostruite dagli investigatori e confermate da fonti degli apparati di sicurezza. Gli 007 transalpini, con la collaborazione delle autorità italiane, stanno cercando di ricostruire i movimenti di Aoussaoui, che dopo la registrazione a Lampedusa e il trasferimento al centro pugliese, è riuscito a lasciarlo sfuggendo al controllo delle autorità. Attentati a ...

