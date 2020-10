Nizza | il killer arriva dall' Italia Prima a Lampedusa | poi a Bari

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 29 ottobre 2020) L'attentatore die' il migrante 21enne tunisino Brahim Aoussaoui. L'uomo e'to in Europa viaa fine settembre e in Francia all'inizio di ottobre, hanno rivelato fonti vicine al dossier. Aera stato messo in quarantenae autorita'nedi essere soggetto all'obbligo di lasciare il territoriono e lasciato libero. Ildisarebbeto inil 20 settembre e il successivo 9 ottobre sarebbe stato trasferito in un Centro per migranti a, dopo la quarantena obbligatoria per tutti coloro che sbarcano. Sarebbero queste, secondo quanto si apprende da fonti degli apparati di sicurezza, le prime due ...