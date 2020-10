Nizza | attentato terroristico alla cattedrale di Notre-Dame | tre morti e moltissimi feriti

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Pesantedi. Uccise tre persone,. Ucciso anche un uomo armato di coltello ad Avignone. Come se non bastasse la seconda ondata fortissima di contagi da coronavirus, anche un attaccosconvolge la Francia. L’episodio è avvenuto anei pressi della chiesa diintorno … L'articolo NewNotizie.it.

SimoPillon : Ennesimo attentato anticristiano a #Nizza, un uomo decapitato in chiesa. La vera emergenza è la #cristianofobia L'… - TgLa7 : Francia, #Nizza: le vittime dell'attentato terroristico salgono a tre, decapitata una donna - Agenzia_Ansa : Le vittime dell'attentato di #NotreDame a #Nizza sono 3, due donne e un uomo. Le due persone morte all'interno dell… - celestinoceles7 : RT @RadioSavana: Francia, attentato terroristico nella Basilica di Notre Dame a Nizza: diversi morti e feriti. Una donna 70enne è stata dec… - Bettabetta59 : RT @AngeloCiocca: Assurdo! L'ennesimo attentato in Europa a cui assistiamo inermi. Dopo le INNUMEREVOLI dichiarazioni dei vari leader europ… -

(LaPresse) Il presidente dell'Assemblea Nazionale Richard Ferrand ha chiesto al Parlamento di osservare un minuto di silenzio in solidarietà alle vittime e ai famigliari dopo l'attentato di Nizza in c ...Dopo Nizza e Avignone, si registra un terzo , attentato, questa volta però nel consolato francese di Gedda, in Arabia Saudita. L’attacco più drammatico è avvenuto intorno alle nove di mattina a Nizza, ...