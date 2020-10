Nizza, attentato a Notre Dame: tre vittime. La Francia riattiva lo Stato emergenza attentati (Di giovedì 29 ottobre 2020) Torna l’incubo del terrorismo in Francia: un brutale attacco si è verificato in queste ore a Nizza, nei pressi della chiesa di Notre-Dame, dove secondo la polizia il bilancio attuale sarebbe di 3 morti e diversi feriti. LE vittime – Le vittime dell’attentato sono due donne e un uomo: le due persone morte all’interno della cattedrale sarebbero … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Torna l’incubo del terrorismo in: un brutale attacco si è verificato in queste ore a, nei pressi della chiesa di, dove secondo la polizia il bilancio attuale sarebbe di 3 morti e diversi feriti. LE– Ledell’sono due donne e un uomo: le due persone morte all’interno della cattedrale sarebbero … L'articolo

