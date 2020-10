Nizza, attentato a Notre-Dame: tre morti, una donna quasi decapitata. Macron: attentato terroristico islamista (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un attacco a Nizza sconvolge la Francia. L'episodio è avvenuto nei pressi della chiesa di Notre-Dame, dove secondo la polizia almeno una donna sarebbe stata decapitata. Uccise anche altre... Leggi su ilmattino (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un attacco asconvolge la Francia. L'episodio è avvenuto nei pressi della chiesa di, dove secondo la polizia almeno unasarebbe stata. Uccise anche altre...

Agenzia_Ansa : Secondo il sindaco di #Nizza, Christian Estrosi, 'non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco'. 'L'autore dell… - Quirinale : Messaggio di cordoglio del Presidente #Mattarella ???? al Presidente #Macron ???? per l'attentato terroristico di… - luigidimaio : L'Italia esprime profondo cordoglio per il barbaro attentato di #Nizza. Siamo vicini al popolo francese e al dolore… - Forever_Purple : RT @Agenzia_Ansa: La #Francia sotto attacco, il killer di #Nizza era sbarcato a Lampedusa. #Macron: 'è un attentato di matrice islamista' #… - todorov_denis : RT @LegaSalvini: ????++ #NIZZA, IL KILLER DELLA CATTEDRALE IN ITALIA IL 9 OTTOBRE. LO SBARCO A #LAMPEDUSA ++ -