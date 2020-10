Nizza, attentato a Notre-Dame: tre morti, una donna quasi decapitata. La Francia riattiva lo stato d'emergenza attentati (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un attacco a Nizza sconvolge la Francia. L'episodio è avvenuto nei pressi della chiesa di Notre-Dame, dove secondo la polizia almeno una donna sarebbe stata decapitata. Uccise anche altre... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un attacco asconvolge la. L'episodio è avvenuto nei pressi della chiesa di, dove secondo la polizia almeno unasarebbe stata. Uccise anche altre...

