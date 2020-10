Nizza, attacco terroristico alla chiesa di Notre Dame: tre morti (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nizza: un prete e due donne uccisi a coltellate. Preso il killer: urlava “allah Akbar”. Francia in stato di emergenza attentati. Mentre sta per partire il lockdown annunciato dal presidente Emmanuel Marcon, la Francia è sconvolta da un nuovo attentato terroristico. Stamattina, vere e proprie scene di panico sono accadute a Nizza, dove un uomo armato di coltello ha fatto irruzione all’interno della Cattedrale di Notre Dame. Tre i morti (tra cui una donna quasi decapitata e il sacrestano sgozzato, mentre un’altra donna riuscita a fuggire ferita è poi morta in un bar). Il killer è stato ferito ed arrestato, mentre il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, parla di attacco ... Leggi su 2anews (Di giovedì 29 ottobre 2020): un prete e due donne uccisi a coltellate. Preso il killer: urlava “h Akbar”. Francia in stato di emergenza attentati. Mentre sta per partire il lockdown annunciato dal presidente Emmanuel Marcon, la Francia è sconvolta da un nuovo attentato. Stamattina, vere e proprie scene di panico sono accadute a, dove un uomo armato di coltello ha fatto irruzione all’interno della Cattedrale di. Tre i(tra cui una donna quasi decapitata e il sacrestano sgozzato, mentre un’altra donna riuscita a fuggire ferita è poi morta in un bar). Il killer è stato ferito ed arrestato, mentre il sindaco di, Christian Estrosi, parla di...

