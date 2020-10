Nina Moric presenta sui social il nuovo giovanissimo fidanzato

Leggi su leggilo

(Di giovedì 29 ottobre 2020) La modella croata, recentemente tornata agli onori delle cronache per via della lite con Fabrizio Corona per l’affidamento del figlio Carlos, hato suiil suocompagno. La prima foto insieme corredata da una instagram stories è stata scattata dalla modella 44enne sul rooftop di un lussuoso ristorante nel centro di Milano, a … L'articolo proviene da Leggilo.org.