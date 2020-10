Nicola Vivarelli | clamoroso! Dà l’addio definitivo a UeD | poi l’imprevisto che stravolge tutti i suoi piani E ora?

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 ottobre 2020) È stato uno dei protagonisti di Uomini e Donne. Poi la decisione di lasciare il programma e tornare al suo lavoro. Adesso un nuovo colpo di scena che potrebbe cambiare tutto. Parliamo di26enne nato a Marina di Massa e noto per aver voluto corteggiare Gemma Galgani nonostante la differenza di età.si è presentato nel programma di Maria De Filippi con questa precisa intenzione: corteggiare la dama del trono over, ovvero Gemma. Effettivamente il giovane sembrava essere riuscito nell’impresa, poi però Gemma è scomparsa per essersi sottoposta ad un ritocchino al viso. Storia finita dunque eha iniziato a frequentare nuove dame. Tra queste Veronica De Nigris e poi anche Angelica Berretta. Proprio nel mezzo di queste frequentazioni, però, la ...