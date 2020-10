NFL 2020-2021: il Super Bowl si disputerà a capienza ridotta, attesi 15.000 spettatori a Tampa (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nonostante le enormi difficoltà legate alla pandemia, la NFL prosegue nel suo percorso di avvicinamento al Super Bowl LV. Per il momento abbiamo assistito a numerosi contagi tra i giocatori, con alcune partite rinviate ma, sostanzialmente, tutto rientrato nella norma. Discorso differente per l’ultimo atto del campionato di football americano vista la sua importanza (a livello sportivo ed economico). La Lega, infatti, ha deciso che l’attesissimo evento si giocherà a capacità ridotta. Il 7 febbraio 2021, quindi, vedremo solamente il 20% del pubblico presente sugli spalti del Raymond James Stadium di Tampa, in Florida. Uno stadio che normalmente presenta una capienza di 65.000 persone. Per l’occasione la capacità sarebbe stata ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nonostante le enormi difficoltà legate alla pandemia, la NFL prosegue nel suo percorso di avvicinamento alLV. Per il momento abbiamo assistito a numerosi contagi tra i giocatori, con alcune partite rinviate ma, sostanzialmente, tutto rientrato nella norma. Discorso differente per l’ultimo atto del campionato di football americano vista la sua importanza (a livello sportivo ed economico). La Lega, infatti, ha deciso che l’ssimo evento si giocherà a capacità. Il 7 febbraio, quindi, vedremo solamente il 20% del pubblico presente sugli spalti del Raymond James Stadium di, in Florida. Uno stadio che normalmente presenta unadi 65.000 persone. Per l’occasione la capacità sarebbe stata ...

