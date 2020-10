Netflix novembre 2020: grande attesa per la quarta stagione di “The Crown” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il clima autunnale inizia a farsi sentire anche su Netflix. Il nuovo catalogo di novembre 2020 si riempie di novità con attesi ritorni ed entusiasmanti arrivi. Ottobre finirà col botto: infatti è attesa per fine mese la terza ed ultima stagione di “Suburra”. Ma il mese di novembre non sarà da meno. Tra gli show più attesi su Netflix a novembre 2020, c’è la quarta stagione di “The Crown”, la serie che racconta le vicende dei reali d’Inghilterra. Ritorna nel prossimo mese sulla piattaforma streaming anche la seconda stagione di “Mi Senti?”, che segue le vicende di tre amiche cresciute in un quartiere ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il clima autunnale inizia a farsi sentire anche su. Il nuovo catalogo disi riempie di novità con attesi ritorni ed entusiasmanti arrivi. Ottobre finirà col botto: infatti èper fine mese la terza ed ultimadi “Suburra”. Ma il mese dinon sarà da meno. Tra gli show più attesi su, c’è ladi “The Crown”, la serie che racconta le vicende dei reali d’Inghilterra. Ritorna nel prossimo mese sulla piattaforma streaming anche la secondadi “Mi Senti?”, che segue le vicende di tre amiche cresciute in un quartiere ...

Per la terza volta diretta dal figlio Edoardo Ponti, Sophia Loren racconta il ritorno al cinema dopo anni in un La vita davanti a sé, in arrivo a novembre su Netflix con ambizioni da oscar.

Dopo un primo sguardo alle proposte di Netflix e Sky, il quadro dello streaming autunnale si arricchisce con le nuove

