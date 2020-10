Nessun legame tra le Brigate Rosse e il Sisde

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Continua a ottenere adesioni il documento promosso durante la scorsa estate da parte di storici, ricercatori indipendenti, giornalisti ed esperti sulla storia delle. Un documento che mette in rilievo come l’allora “Servizio Informazioni per la Sicurezza Democratica”, il, non aveva alcuncon le Br. Un’ ipotesi che si era fatta largo nel tempo, soprattutto dopo il sequestro Moro, ma che non hai mai trovato riscontri in sede giudiziaria.Ultimamente era stata ripresa la notizia, circolata per anni, di una presunta connessione tra ile le Br a proposito dell’appartamento romano di via Gradoli 96, preso in affitto da Mario Moretti nel 1975, che secondo diverse ricostruzioni sarebbe stato gestito dalstesso. Un fatto smentito ...