Neonata guarisce da un tumore “gigante” | «Ero così spaventata | avevo paura per mia figlia»

(Di giovedì 29 ottobre 2020) La gravidanza è un momento molto speciale per ogni donna. La futura mamma crea un rapporto speciale con il suo bambino. Un legame che poi si rafforzerà dopo la nascita. Anche per Lenai è stato così. La donna stava portando avanti la sua gravidanza con estrema tranquillità, quando giunta alla ventesima settimana, ha scoperto che la sua bambina era malata. La piccola Zalya, questo è il suo nome, non era ancora venuta al mondo che già aveva iniziato a lottare con unletteralmente più grande di lei. Quando è nata a 28 settimane lei pesava un chilo e il suo "nemico" un chilo e mezzo. La piccola guerriera però ha lottato con tutte le sue forze e oggi, a poco più di un anno della sua nascita, sta bene.