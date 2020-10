NBA, i giocatori sono contrari all’inizio della nuova stagione a dicembre (Di giovedì 29 ottobre 2020) ”La lega e i giocatori stanno valutando tutte le informazioni a riguardo e non c’è alcuna intenzione di prendere una decisione affrettata. Abbiamo proposto una data e ascoltato le richieste della controparte, cercheremo di lavorare e raggiungere un accordo il più rapidamente possibile. Non c’è ragione di aspettarsi una decisione definitiva nelle prossime 48 ore: venerdì non è stata fissata nessuna scadenza”. E‘ scontro in NBA tra i giocatori e le franchigie per l’avvio del nuovo campionato. Sarà una stagione ridotta, ma le trenta società vorrebbero che si parta già il 22 dicembre, salvando il consueto appuntamento natalizio, mentre i giocatori vogliono cominciare il 18 gennaio prossimo nel giorno ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) ”La lega e istanno valutando tutte le informazioni a riguardo e non c’è alcuna intenzione di prendere una decisione affrettata. Abbiamo proposto una data e ascoltato le richiestecontroparte, cercheremo di lavorare e raggiungere un accordo il più rapidamente possibile. Non c’è ragione di aspettarsi una decisione definitiva nelle prossime 48 ore: venerdì non è stata fissata nessuna scadenza”. E‘ scontro in NBA tra ie le franchigie per l’avvio del nuovo campionato. Sarà unaridotta, ma le trenta società vorrebbero che si parta già il 22, salvando il consueto appuntamento natalizio, mentre ivogliono cominciare il 18 gennaio prossimo nel giorno ...

