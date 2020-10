“Nascondi quel sedere grasso”. Insulti e parolacce per le foto al naturale. Ma la vip li asfalta (Di giovedì 29 ottobre 2020) In vacanza con il marito e alcuni amici per festeggiare il suo 36esimo compleanno, in costume, mostrando il suo fisico senza nessun ritocco con un accenno di cellulite e di pancetta, la pluricampionessa di sci Lindsey Vonn è stata vittima di body shaming sui social. I suoi hater, infatti, si sono concentrati come al solito su qualche piccolo inestetismo, senza risparmiare commenti al veleno quali la sportiva ha risposto con un lungo post in cui racconta il rapporto con il proprio corpo e invita le donne ad amare se stesse. “Pensa di essere più attraente di quello che è»” ha scritto qualcuno, “Ho 60 anni e ho partorito due bambini e sono meglio di lei”, “Nascondi quel sedere grasso in una tenda” e ancora parolacce e Insulti.



