Napoli, tre punti pesanti. Roma, solo 0-0 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un pari e una vittoria nella notte di Europa League dopo il 3-0 del Milan. Sorride il Napoli che torna a vincere in Europa dopo la brusca frenata del San Paolo contro l’AZ Alkmaar grazie alla rete di Politano al 56′ che regala tre punti fondamentali a Gattuso per provare a rilanciare la corsa per il passaggio. Nel finale l’espulsione di Osimhen che gli costerà cara per il proseguo in Europa League. Pareggio agrodolce invece per la Roma che nella sfida contro il Cska Sofia non riesce ad andare oltre allo 0-0 che agguanta il Cluj a 4 punti nel girone A. Foto: twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un pari e una vittoria nella notte di Europa League dopo il 3-0 del Milan. Sorride ilche torna a vincere in Europa dopo la brusca frenata del San Paolo contro l’AZ Alkmaar grazie alla rete di Politano al 56′ che regala trefondamentali a Gattuso per provare a rilanciare la corsa per il passaggio. Nel finale l’espulsione di Osimhen che gli costerà cara per il proseguo in Europa League. Pareggio agrodolce invece per lache nella sfida contro il Cska Sofia non riesce ad andare oltre allo 0-0 che agguanta il Cluj a 4nel girone A. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

claudioruss : #Koulibaly: 'Chiudere la carriera al #Napoli? Io amo Napoli e Napoli mi ama, ho ancora tre anni di contratto e sono… - OptaPaolo : 3 - Tre dei cinque gol di Matteo Politano con il Napoli in tutte le competizioni sono stati segnati con tiri da fuo… - Raiofficialnews : Sono 9 le pietre d’inciampo collocate in Piazza Bovio a Napoli per ricordare le famiglie Procaccia, Molco e Pacific… - DanielePezzini : RT @Sport_Mediaset: #EuropaLeague, #RealSociedadNapoli 0-1: primi tre punti per #Gattuso. #SportMediaset - napolimagazine : RT @caterinabalivo: Grande Napoli in Spagna! Dopo una partita complicata, tre punti fondamentali, bravi ragazzi, che gol di Politano! @apet… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tre Napoli, tre punti pesanti. Roma, solo 0-0 alfredopedulla.com Europa League: risultati

Girone D: Benfica-Standard Liegi 3-0, Rangers-Lech Poznan 1-0. Girone E: Granada-Paok Salonicco 0-0, Omonia Nicosia-Psv Eindhoven 1-2. Girone F: Real Sociedad-NAPOLI 0-1, Az Alkmaar-Rijeka 4-1. Girone ...

KALIDOU - Koulibaly: "Abbiamo visto un grande Napoli contro una squadra forte, amo Napoli, sono a disposizione, al 100% nel progetto"

Chiudere la carriera al Napoli? Io amo Napoli e Napoli mi ama, io mi metto a disposizione, ho tre anni di contratto, io sono tranquillo, le squadre mi cercano, ma sono ancora qua, ci tengo molto a ...

Girone D: Benfica-Standard Liegi 3-0, Rangers-Lech Poznan 1-0. Girone E: Granada-Paok Salonicco 0-0, Omonia Nicosia-Psv Eindhoven 1-2. Girone F: Real Sociedad-NAPOLI 0-1, Az Alkmaar-Rijeka 4-1. Girone ...Chiudere la carriera al Napoli? Io amo Napoli e Napoli mi ama, io mi metto a disposizione, ho tre anni di contratto, io sono tranquillo, le squadre mi cercano, ma sono ancora qua, ci tengo molto a ...