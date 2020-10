Napoli, si ferma ancora Insigne: fastidio muscolare (Di giovedì 29 ottobre 2020) Altra tegola in casa Napoli, si è fermato ancora Lorenzo Insigne nella gara contro la Real Sociedad. Infatti l’attaccante azzurro al 22′ ha accennato un fastidio muscolare dopo uno scatto costringendo Gattuso ad effettuare un primo cambio obbligatorio. E’ entrato Lozano 22’ Prima sostituzione per noi@Lor Insigne @HirvingLozano70 #RealSociedadNapoli 0-0 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/qcJ6ZC3mvQ — Official SSC Napoli (@sscNapoli) October 29, 2020 Foto: twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 ottobre 2020) Altra tegola in casa, si ètoLorenzonella gara contro la Real Sociedad. Infatti l’attaccante azzurro al 22′ ha accennato undopo uno scatto costringendo Gattuso ad effettuare un primo cambio obbligatorio. E’ entrato Lozano 22’ Prima sostituzione per noi@Lor@HirvingLozano70 #RealSociedad0-0 #ForzaSempre pic.twitter.com/qcJ6ZC3mvQ — Official SSC(@ssc) October 29, 2020 Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ferma Napoli, il Covid non ferma il mercato del falso alla Duchesca: un arresto Il Mattino LIVE - Real Sociedad-Napoli 0-1 (55' Politano): triplo cambio, dentro Mertens ed Osimhen

21' - Insigne ha già capito di essere costretto ad uscire, cede la fascia a Koulibaly. 20' - Problemi per Insigne: il capitano del Napoli si ferma improvvisamente, 18' - Portu va in progressione, ...

