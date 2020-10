Napoli-Sassuolo | fischia Mariani | quando c’è lui gli azzurri non perdono mai

sscnapoli : ?? | #NapoliSassuolo sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia ?? - AlejandrozCruzz : RT @sscnapoli: ?? | #NapoliSassuolo sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia ?? - 100x100Napoli : Scelto l'arbitro per #Napoli-#Sassuolo. - neifatti : Napoli-Sassuolo sarà diretta da Mariani - Diego31883 : RT @sscnapoli: ?? | #NapoliSassuolo sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Sassuolo

TUTTO mercato WEB

A Pairetto Inter-Parma, Orsato per Roma-Fiorentina.ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Mariani dirigerà Napoli-Sassuolo, match della 6^ giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 18 al San Paolo.Il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa, in scena allo stadio “Ferraris” domenica alle 20:45, sarà arbitrato da La Penna, aiutato da Del Giovane, Lo Cicero e Pasqua, come quarto uomo. Al Var ...