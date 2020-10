Napoli, rinnovo Gattuso: c’è distanza sulle clausole (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tra Gattuso e il rinnovo col Napoli ci sono di mezzo delle clausole Il contratto di Gennaro Gattuso con il Napoli scadrà a giugno 2021. L’allenatore vuole restare in azzurro, così come la dirigenza partenopea non vuole perdere un tecnico che è riuscito a dare una identità alla squadra. Le basi per il rinnovo sono state gettate, ma ci sarebbero dei problemi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe infatti distanza tra le parti per quanto riguarda alcune clausole che il presidente De Laurentiis vorrebbe inserire. clausole che Gattuso non ha la minima intenzione di accettare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Trae ilcolci sono di mezzo delleIl contratto di Gennarocon ilscadrà a giugno 2021. L’allenatore vuole restare in azzurro, così come la dirigenza partenopea non vuole perdere un tecnico che è riuscito a dare una identità alla squadra. Le basi per ilsono state gettate, ma ci sarebbero dei problemi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe infattitra le parti per quanto riguarda alcuneche il presidente De Laurentiis vorrebbe inserire.chenon ha la minima intenzione di accettare. Leggi su Calcionews24.com

