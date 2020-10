Napoli, Koulibaly: «La differenza tra Gattuso e Ancelotti. Sono ancora qui» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Kalidou Koulibaly è stato forse il migliore in campo nella gara contro la Real Sociedad: ecco le sue parole nel post gara Kalidou Koulibaly ha parlato dopo la vittoria contro la Real Sociedad ai microfoni di Sky Sport. CON Gattuso – «Siamo più consapevoli. Possiamo fare bene, anche se vinciamo ci mettiamo sempre in discussione per vincere ancora. La Real Sociedad è forte e tutti ci siamo messi a disposizione della squadra. Abbiamo visto un grande Napoli». CON Ancelotti – «No, non era mancata trasparenza. Ma io volevo fare di più. Lo sbaglio è questo. Ancelotti mi ha aiutato sotto tutti i punti di vista, ma fisicamente ero un po’ più macchinoso. Quest’anno Sono tornato ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Kalidouè stato forse il migliore in campo nella gara contro la Real Sociedad: ecco le sue parole nel post gara Kalidouha parlato dopo la vittoria contro la Real Sociedad ai microfoni di Sky Sport. CON– «Siamo più consapevoli. Possiamo fare bene, anche se vinciamo ci mettiamo sempre in discussione per vincere. La Real Sociedad è forte e tutti ci siamo messi a disposizione della squadra. Abbiamo visto un grande». CON– «No, non era mancata trasparenza. Ma io volevo fare di più. Lo sbaglio è questo.mi ha aiutato sotto tutti i punti di vista, ma fisicamente ero un po’ più macchinoso. Quest’annotornato ...

