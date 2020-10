Napoli, Gattuso: “Vittoria importante”. Poi gli auguri a Maradona (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl Napoli batte Real Sociedad 1-0 nella sfida della seconda giornata del Girone F di Europa League giocata allo stadio Anoeta di San Sebastian. Nel post gara Rino Gattuso ha commentato la vittoria ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Oggi non era facile: loro sono una squadra in salute. Di solito in campionato fanno una fase ultra offensiva, ma oggi ci hanno messo in difficoltà. Potevamo fare meglio qualitativamente, ma tatticamente molto bravi. Complimenti ai miei ragazzi: abbiamo sbagliato poco. Dopo 20-25 minuti non siamo più andati a prenderli: Lobotka ha fatto la mezza punta, a volte bene e a volte no. Abbiamo preso poche imbucate: era giusto abbassarsi, il momento giusto. Abbiamo rischiato troppo negli uno contro uno quando li abbiamo presi alti. Insigne – “Mi ha detto che si ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIlbatte Real Sociedad 1-0 nella sfida della seconda giornata del Girone F di Europa League giocata allo stadio Anoeta di San Sebastian. Nel post gara Rinoha commentato la vittoria ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Oggi non era facile: loro sono una squadra in salute. Di solito in campionato fanno una fase ultra offensiva, ma oggi ci hanno messo in difficoltà. Potevamo fare meglio qualitativamente, ma tatticamente molto bravi. Complimenti ai miei ragazzi: abbiamo sbagliato poco. Dopo 20-25 minuti non siamo più andati a prenderli: Lobotka ha fatto la mezza punta, a volte bene e a volte no. Abbiamo preso poche imbucate: era giusto abbassarsi, il momento giusto. Abbiamo rischiato troppo negli uno contro uno quando li abbiamo presi alti. Insigne – “Mi ha detto che si ...

ADeLaurentiis : Bravo Gattuso che sa sfruttare tutta la rosa a sua disposizione. Forza Napoli Sempre! #ADL - MassimoCaputi : Vittoria pesante del Napoli a conferma della sua forza tecnica e caratteriale. Gattuso ha più soluzioni e giocator… - claudioruss : #Gattuso: '#Napoli da scudetto? Non so, la squadra lavora con serietà. Per la qualità che abbiamo mi piacerebbe gio… - Torrechannelit : Real Sociedad – Napoli 0-1, Gattuso: “Successo difficile e meritato. Sono orgoglioso di questo gruppo” - SIMONE4ESPOSITO : RT @ADeLaurentiis: Bravo Gattuso che sa sfruttare tutta la rosa a sua disposizione. Forza Napoli Sempre! #ADL -