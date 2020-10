Napoli, Gattuso: “Abbiamo cambiato tattica. Consapevoli di essere forti” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Napoli riesce a imporsi in casa della Real Sociedad. Un successo importante perché permette agli azzurri di rimettersi in corsa per la qualificazione dopo il tonfo nella prima gara in casa contro l'AZ Alkmaar.LE PAROLE DI GattusoIl tecnico Gennaro Gattuso commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Oggi non era facile venire qui e giocare contro questa squadra. Hanno cambiato il tipo di pressione, non ci hanno fatto giocare come avremmo voluto. Ci sta perché è una squadra molto forte. Dopo 25 minuti abbiamo cambiato: non siamo più andati a prenderli, ma abbiamo aspettato, prendendo pochissime imbucate. Penso che la squadra sia stata molto brava. Andando a prenderli alti abbiamo rischiato due o tre volte alcuni contropiedi pericolosi. Insigne? non ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ilriesce a imporsi in casa della Real Sociedad. Un successo importante perché permette agli azzurri di rimettersi in corsa per la qualificazione dopo il tonfo nella prima gara in casa contro l'AZ Alkmaar.LE PAROLE DIIl tecnico Gennarocommenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Oggi non era facile venire qui e giocare contro questa squadra. Hannoil tipo di pressione, non ci hanno fatto giocare come avremmo voluto. Ci sta perché è una squadra molto forte. Dopo 25 minuti abbiamo: non siamo più andati a prenderli, ma abbiamo aspettato, prendendo pochissime imbucate. Penso che la squadra sia stata molto brava. Andando a prenderli alti abbiamo rischiato due o tre volte alcuni contropiedi pericolosi. Insigne? non ...

