Napoli, estorsioni e bombe: sette arresti nel clan De Luca Bossa di Ponticelli (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nuovo colpo inferto al clan De Luca Bossa. Su ordine della DDA, la Squadra Mobile di Napoli e i carabinieri di Torre del Greco e della Tenenza di Cercola hanno eseguito sette ordinanze cautelari nei confronti di sette persone. Rispondono del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso ed al fine di agevolare l'organizzazione di … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

