Napoli, agguato fuori lo Stadio San Paolo: 63enne gambizzato. Era in compagnia della moglie (Di giovedì 29 ottobre 2020) Napoli. agguato nei pressi dello Stadio San Paolo nel quartiere di fuorigrotta, 63enne colpita alle gambe mentre era nel parcheggio. Vincenzo Calone, 63 anni, era insieme alla moglie quando è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco. L’uomo è riuscito a scappare con l’auto e raggiungere l’ospedale San Paolo dove è tutt’ora ricoverato e … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 29 ottobre 2020)nei pressi delloSannel quartiere digrotta,colpita alle gambe mentre era nel parcheggio. Vincenzo Calone, 63 anni, era insieme allaquando è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco. L’uomo è riuscito a scappare con l’auto e raggiungere l’ospedale Sandove è tutt’ora ricoverato e … L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Era in compagnia della moglie nel parcheggio dello stadio San Paolo quando è stato raggiunto da un proiettile alla gamba sinistra. Lo riporta Il Roma. A finire nel mirino, ieri pomeriggio, è ...

