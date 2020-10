Napoli, 5mila euro per restare in casa popolare: preso reggente clan De Luca Bossa (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Hanno chiesto 5mila euro a una donna per consentirle di continuare a vivere con il figlio minorenne in un alloggio popolare del quartiere Ponticelli di Napoli ma la vittima non poteva pagare il “pizzo” ed è stata costretta a scappare per evitare ritorsioni: i carabinieri e Squadra Mobile della Questura di Napoli, coordinati dalla DDA, hanno sottoposto a fermo Umberto De Luca Bossa, ritenuto il reggente dell’omonimo clan (figlio di Antonio, detto “Tonin o’ sicc”, detenuto in regime di 41/bis e fondatore della cosca) ed altre due persone ritenute affiliate alla stessa organizzazione camorristica: Roberto Boccardi e Mario Sorrentino. I ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Hanno chiestoa una donna per consentirle di continuare a vivere con il figlio minorenne in un alloggiodel quartiere Ponticelli dima la vittima non poteva pagare il “pizzo” ed è stata costretta a scappare per evitare ritorsioni: i carabinieri e Squadra Mobile della Questura di, coordinati dalla DDA, hanno sottoposto a fermo Umberto De, ritenuto ildell’omonimo(figlio di Antonio, detto “Tonin o’ sicc”, detenuto in regime di 41/bis e fondatore della cosca) ed altre due persone ritenute affiliate alla stessa organizzazione camorristica: Roberto Boccardi e Mario Sorrentino. I ...

