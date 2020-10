Mutuionline | aumenta importo medio richiesto dei mutui | 131 783 euro

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Labitalia) - L'attività sul mercato immobiliare non si è fermata durante il periodo delle vacanze estive. Anzi a settembre, con il ritorno delle banche a pieno regime, ha avuto un nuovo impulso. A dirlo l'ultimo Osservatorio.it. Nel mese di settembre registra un lieve incremento dell'dai mutuatari: salito a 131.783, in rialzo dello 0,5% dai 131.166 di media del secondo trimestre di quest'anno. Anche se resta distante il picco record (138.516) raggiunto nel secondo trimestre 2019, si tratta comunque del primo aumento dopo ben tre trimestri consecutivi in costante ribasso. Incoraggiante il trend rispetto al 2019 emerge, infatti, che il dato segnato in questa prima parte dell'anno ...