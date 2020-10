Musica in lutto, addio al cantante di ballate di grande successo. Stroncato da un ictus in casa (Di giovedì 29 ottobre 2020) Billy Joe Shaver, un pioniere della Musica country, è morto mercoledì a Waco, in Texas, dopo aver subito un ictus. Aveva 81 anni. La morte di Shaver è stata confermata dalla sua amica, Connie Nelson, secondo quanto riportato da Variety. L’album del 1973 Old Five and Dimers Like Me è un classico del genere outlaw country. Ha partecipato insieme con Duane Eddy, Tex Ritter, Sonny Curtis e Red Steagall al documentario di Jack McCallum Sing a Country Song (1973). Shaver è cresciuto con sua madre, Victory Watson Shaver, dopo che suo padre, Virgil, ha lasciato la famiglia prima della nascita di Billy. Fino a 12 anni, ha trascorso la maggior parte del tempo con sua nonna in Corsicana, affinché sua madre potesse lavorare a Waco. A volte la madre lo accompagnava in una discoteca locale dove lavorava, cominciando ad ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Billy Joe Shaver, un pioniere dellacountry, è morto mercoledì a Waco, in Texas, dopo aver subito un. Aveva 81 anni. La morte di Shaver è stata confermata dalla sua amica, Connie Nelson, secondo quanto riportato da Variety. L’album del 1973 Old Five and Dimers Like Me è un classico del genere outlaw country. Ha partecipato insieme con Duane Eddy, Tex Ritter, Sonny Curtis e Red Steagall al documentario di Jack McCallum Sing a Country Song (1973). Shaver è cresciuto con sua madre, Victory Watson Shaver, dopo che suo padre, Virgil, ha lasciato la famiglia prima della nascita di Billy. Fino a 12 anni, ha trascorso la maggior parte del tempo con sua nonna in Corsicana, affinché sua madre potesse lavorare a Waco. A volte la madre lo accompagnava in una discoteca locale dove lavorava, cominciando ad ...

