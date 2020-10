Movida violenta alla Spezia | arrestati 3 giovanissimi

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo un'aggressione ai danni di alcuni studenti universitari, la polizia, in collaborazione con la Municipale, ha individuato i tre autori

Il Secolo XIX

In manette i tre assalitori, hanno tra i 18 e i 20 anni, la violenta aggressione non sembra avere un valido motivo Si sono scaraventati con pugni e calci su un coetaneo e sui suoi amici ferendone uno ...(ANSA) - GENOVA, 29 OTT - Si sono scaraventati con pugni e calci su un coetaneo e sui suoi amici ferendone uno in modo grave. Una notte folle, di movida violenta alla Spezia, ha portato dopo serrate i ...