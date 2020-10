Motomercato MotoGP 2021 | l’incognita “Lorenzo Dovizioso”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Le Aprilia RS-GP 2020 di Iannone e A. Espargarò – Photo Credit: Aprilia Official Facebook PageJorge Lorenzo e Andrea Dovizioso, insono loro le due grandi incognite del. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbero sfumate le possibilità di vedere l’italiano in sella alla RS-GP di Noale; a questo punto quali altre possibilità rimangono per il “Dovi”? Yamaha proverà a proporgli il ruolo di tester in sostituzione di Jorge Lorenzo? Il prossimo anno, chi porterà l’Aprilia nel proprio box? Molte domande a cui proveremo a dare delle ipotetiche risposte. Jorge Lorenzo di nuovo in corsa? Per quanto riguarda l’Aprilia, sono molte le ipotesi azzardate in questi giorni. Proprio recentemente, anche noi avevamo provato a delineare due o tre ipotetici ...