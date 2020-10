MotoGP, Lorenzo Savadori in Aprilia al posto di Bradley Smith (Di giovedì 29 ottobre 2020) . Il pilota italiano in pista per le ultime tre gare della stagione. NOALE (VENEZIA) – Lorenzo Savadori in Aprilia al posto di Bradley Smith. Toccherà al pilota di Cesena completare la stagione del team italiano. L’esordio in MotoGP per il 27enne ci sarà a Valencia nel weekend 6-8 novembre 2020. Una grande chance per l’italiano, chiamato ad ottenere dei risultati importanti per rilanciare il team di Noale. E chissà che proprio queste tre gare non siano decisive per una sua conferma nel 2021. L’Aprilia non ha ancora sciolto il dubbio Iannone. E le speranze di Savadori potrebbero aumentare nelle prossime settimane. Savadori: “Ringrazio per questa ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 ottobre 2020) . Il pilota italiano in pista per le ultime tre gare della stagione. NOALE (VENEZIA) –inaldi. Toccherà al pilota di Cesena completare la stagione del team italiano. L’esordio inper il 27enne ci sarà a Valencia nel weekend 6-8 novembre 2020. Una grande chance per l’italiano, chiamato ad ottenere dei risultati importanti per rilanciare il team di Noale. E chissà che proprio queste tre gare non siano decisive per una sua conferma nel 2021. L’non ha ancora sciolto il dubbio Iannone. E le speranze dipotrebbero aumentare nelle prossime settimane.: “Ringrazio per questa ...

Arckira : @MotoGP Lorenzo Savadori on track! ???? - bandierascacch1 : Andrea #Dovizioso sembra essersi rassegnato a non far parte della line-up #MotoGP nel 2021. Il forlivese valuta off… - motosprint : #MotoGP: Jorge #Lorenzo alla corte di #Aprilia? - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP| @lorenzo99 tratta con @ApriliaOfficial per il ruolo di tester - - motograndprixit : #MotoGP| @lorenzo99 tratta con @ApriliaOfficial per il ruolo di tester - -