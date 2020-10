Mortaruolo | “Il Parco Nazionale sia occasione di sviluppo”

Leggi su anteprima24

Morcone (Bn) – Far sì che ilvenga vissuto dal territorio con logiche inclusive e comedi sviluppo. E ancora: agire attraverso azioni di tutela del territorio in relazione al progetto che interessa i Comuni di Morcone, Campolattaro e Pontelandolfo per l'installazione di 11 turbine della potenza nominale di 4.2 MW posizionate su torri di altezza indicativa pari a 200 metri e a quello relativo alla realizzazione di 6 pale eoliche in località Cuffiano. Queste due tematiche sono state al centro di un incontro che si è tenuto martedì pomeriggio a Morcone tra il Sindaco Luigino Ciarlo, l'Amministrazione comunale e il Consigliere regionale Erasmo. L'Amministrazione ha rappresentato al Consigliere ...