Monza, Galliani: «Ho la certezza che stupiremo»

Adriano Galliani ha suonato la carica dopo la vittoria in Coppa Italia Il passaggio del turno in Coppa Italia, battendo il Cittadella, dà la carica in casa Monza. E Adriano Galliani, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato con fiducia del progetto. RISULTATI – «Non cerco scuse ma non è facile gestire un'emergenza simile, tra infortuni e Covid. Sono sereno, la squadra è forte. Ho la certezza che la squadra vi stupirà. Non c'è ovviamente la controprova, ma con Ronaldo la Juve avrebbe pareggiato a Crotone? Pochi punti in campionato? Allora, rivediamole queste quattro partite: con la Spal è finita 0-0 e abbiamo sbagliato un rigore. A Empoli abbiamo fatto una buonissima partita e il loro portiere è stato il migliore in ...

