Mons. Giovanni D'Ercole si dimette da vescovo e va in monastero

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 29 ottobre 2020) L'Aquila - Ildi Ascoli PicenoD'sie va in un. Lo annuncia lui stesso in un video sui canali social della diocesi. D'definisce la sua rinuncia, che deve essere accolta dal papa, "una scelta difficile, sofferta ma profondamente libera, ispirata al servizio della Chiesa e non al mio interesse personale". "In un momento difficile come questo - aggiunge - in cui regna confusione nella nostra società, in cui c'è tanta paura, io credo, sento profondamente il bisogno di dedicarmi ala preghiera. Entro in un- annuncia - dove potrò accompagnare il cammino della Chiesa in un modo più intenso, nella meditazione, nella contemplazione e nel silenzio. Quando avrò percorso questo periodo in ...