Mogwai, il nuovo album uscirà a Febbraio 2021 (Di giovedì 29 ottobre 2020) a Distanza di tre anni da “Every Country’s Sun”, i Mogwai annunciano il loro nuovo album in uscita il 19 Febbraio 2021. Mogwai, “As The Love Continues” Nella giornata di martedì la band post rock scozzese Mogwai aveva anticipato ai fan con un post sui social di avere novità da annunciare. Questa mattina la band lo ha fatto durante il programma della BBC Radio 6 Music di Mary Anne Hobbs. È in arrivo un nuovo disco dal titolo “As The Love Continues” che uscirà per l’etichetta indipendente gestita proprio da loro, la Rock Actions Recods. Intanto è già pubblico il primo singolo estratto, “Dry Fantasy“, con relativo video. Si tratta del decimo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) a Distanza di tre anni da “Every Country’s Sun”, iannunciano il loroin uscita il 19, “As The Love Continues” Nella giornata di martedì la band post rock scozzeseaveva anticipato ai fan con un post sui social di avere novità da annunciare. Questa mattina la band lo ha fatto durante il programma della BBC Radio 6 Music di Mary Anne Hobbs. È in arrivo undisco dal titolo “As The Love Continues” che uscirà per l’etichetta indipendente gestita proprio da loro, la Rock Actions Recods. Intanto è già pubblico il primo singolo estratto, “Dry Fantasy“, con relativo video. Si tratta del decimo ...

I Mogwai, band scozzese attiva dal 1996, ha appena annunciato l'uscità del decimo album in studio, che vedrà la luce a Febbraio 2021.

