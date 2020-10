Modello Vo’, Regione Veneto contro Crisanti, ecco perché (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sul Modello Vo’ è guerra per la paternità delle procedure. Su Nature il virologo si prende i meriti ma la Regione vuota il sacco “La pubblicazione ha alterato i fatti, distorcendo la realtà e mistificando quanto è accaduto a Vo’. Tutte le decisioni rilevanti su come affrontare il focolaio hanno avuto origine dall’ospedale di Schiavonia, … L'articolo Modello Vo’, Regione Veneto contro Crisanti, ecco perché proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 29 ottobre 2020) SulVo’ è guerra per la paternità delle procedure. Su Nature il virologo si prende i meriti ma lavuota il sacco “La pubblicazione ha alterato i fatti, distorcendo la realtà e mistificando quanto è accaduto a Vo’. Tutte le decisioni rilevanti su come affrontare il focolaio hanno avuto origine dall’ospedale di Schiavonia, … L'articoloVo’,perché proviene da YesLife.it.

